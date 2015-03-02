رئيس هيئة الثروة السمكية: حزمة إجراءات لعمل اكتفاء ذاتى من الأسماك

أعلن الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات لتنمية الثروة السمكية فى مصر أولها العنصر البشرى فهناك ثورة إدارية فى الهيئة والمناطق المركزية والمكاتب على مستوى الجمهورية حتى تقضى على الروتين وهناك فعاليات بحسن معاملة الجمهور وعدم وضع أية عراقيل فى العمل والدفع بالعناصر من أصحاب الكفاءة والشباب والخبرة ليكون فريق واحد يعمل بروح واحدة.

وقال: "نحن فى صدد تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 وهذه أولى الخطوات حتى تتماشى مع المستجدات الجديدة وحتى تتوافق مع الدستور الجديد، كما تم حصر كافة التحديات المشكلات التى تواجه تنمية الثروة السمكية فى مصر وذلك للوقوف مع المتطلبات التى يجب أن نفعلها حتى تحقق تنمية حقيقية".

وأشار إلى أنه بدأ فى اتخاذ بعض الخطوات وهى عمل بروتوكولات مع بعض الدول للتعاون المشترك فى مجال الصيد أو الاستزراع السمكى كما أنه فى خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك تواصل مكثف مع الجامعات المصرية والمعهد العالى لعلوم البحار لتفعيل الدراسات والأبحاث على أرض الواقع.

وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل فى تطهير بعض البحيرات وموانئ الصيد ومستمرة فى هذا العمل حتى يتم تطهير كافة البحيرات وهناك تنسيق كامل سوى مع شرطة المسطحات المائية أو المحافظين المعنين بالبحيرات الموجودة بمحافظاتهم للقضاء على عصابات ومافيا صيد الذريعة أو المعتدين على أراضى البحيرات وتعمل على أن يكون هناك اكتفاء ذاتى فى مصر من الأسماك بحلول عام 2018 بإذن الله.