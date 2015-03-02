أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس هيئة الثروة السمكية: حزمة إجراءات لعمل اكتفاء ذاتى من الأسماك

Google+ Print
رئيس هيئة الثروة السمكية: حزمة إجراءات لعمل اكتفاء ذاتى من الأسماك رئيس هيئة الثروة السمكية: حزمة إجراءات لعمل اكتفاء ذاتى من الأسماك
أعلن الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات لتنمية الثروة السمكية فى أولها العنصر البشرى فهناك ثورة إدارية فى الهيئة والمناطق المركزية والمكاتب على مستوى الجمهورية حتى تقضى على الروتين وهناك فعاليات بحسن معاملة الجمهور وعدم وضع أية عراقيل فى العمل والدفع بالعناصر من أصحاب الكفاءة والشباب والخبرة ليكون فريق واحد يعمل بروح واحدة.

وقال: "نحن فى صدد تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 وهذه أولى الخطوات حتى تتماشى مع المستجدات الجديدة وحتى تتوافق مع الدستور الجديد، كما تم حصر كافة التحديات المشكلات التى تواجه تنمية الثروة السمكية فى مصر وذلك للوقوف مع المتطلبات التى يجب أن نفعلها حتى تحقق تنمية حقيقية".

وأشار إلى أنه بدأ فى اتخاذ بعض الخطوات وهى عمل بروتوكولات مع بعض الدول للتعاون المشترك فى مجال الصيد أو الاستزراع السمكى كما أنه فى خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك تواصل مكثف مع الجامعات المصرية والمعهد العالى لعلوم البحار لتفعيل الدراسات والأبحاث على أرض الواقع.

وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل فى تطهير بعض البحيرات وموانئ الصيد ومستمرة فى هذا العمل حتى يتم تطهير كافة البحيرات وهناك تنسيق كامل سوى مع شرطة المسطحات المائية أو المحافظين المعنين بالبحيرات الموجودة بمحافظاتهم للقضاء على عصابات ومافيا صيد الذريعة أو المعتدين على أراضى البحيرات وتعمل على أن يكون هناك اكتفاء ذاتى فى مصر من الأسماك بحلول عام 2018 بإذن الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار