إبراهيم عيسى:أفيقوا الإخوان يلعبون لعبة القرود على "الفيس" وتساقون خلفهم

انتقد الإعلامى إبراهيم عيسى استخدام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمثل حالة تحشيش خرافية لمستخدميها، حتى أصبحوا يساقون من قبل الإخوان كالقطيع.

وقال إبراهيم عيسى، فى برنامجه "30/25" المذاع عبر فضائية "on tv": "لا تكونوا قطيعا ممن يسيرون فى ركاب القطيع.. وماحدش يتريق على الإخوان لأن الخرفان لا تتهم خرفانا بكونهم خرفانا.. أفيقوا بقا".

وتابع عيسى قائلا "الناس على الفيس بوك مجرد قطيع فخورين بأنفسهم، وطول الوقت أى حد يركبهم الهوا، والإخوان يلعبون لعبة القرود على الفيس والناس تجرى خلفهم كالمهاطيل".

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