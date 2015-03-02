إصابة 40 شرطيا وحرق مقر دائرة مدينة عين صالح بالجزائر إثر أعمال شغب

أسفرت أعمال الشغب التى قامت بها مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات استكشاف الغاز الصخرى بمدينة عين صالح عن إصابة أربعين شرطيا وحرق مقر الدائرة .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مساء اليوم الأحد - أن مدينة عين صالح شهدت أحداث شغب وإخلال بالنظام العام قامت بها مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات استكشاف الغاز الصخرى بهذه المنطقة مما أسفر عن إصابة أربعين شرطيا بجروح متفاوتة من بينهم اثنان إصابتهما خطيرة ، بالإضافة إلى حرق مقر إقامة رئيس الدائرة وإضرام النار بمقر الدائرة وبجزء من سكن وشاحنة تابعين للأمن الوطنى .