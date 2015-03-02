7 نصائح للعناية بصحة عينيك

أرسل قارى يسأل.. ما طرق العناية بالعين؟

نصائح للعناية بصحة العين

>يجيب الدكتور مصطفى محمد أخصائى أمراض العيون، قائلا "إن العناية بصحة العين تجنب الأشخاص التعرض للإصابة بأمراض العيون المختلفة لأنها تحميها من الكثير من العوامل الضارة".>وأشار د. مصطفى، أن هناك بعض العوامل التى يجب اتباعها لوقاية العين من الاضرار أهمها:

1) ضرورة الفحص الدورى للعين باستمرار مع الطبيب المختص للاطمئنان على صحة العين.

>2) عدم القراءة تحت إضاءة قليلة وكذلك أيضا فى الإضاءة القوية.

>3) عدم الجلوس أمام شاشات الحاسب الآلى لفترات طويلة والتقنيات الحديثة للهواتف المحمولة "آى باد".

>4) ارتداء النظارة الشمسية وبشرط أن تكون مصنوعة وفقا لمعايير طبية أثناء التعرض لأشعة الشمس.

>5) المواظبة على استعمال قطرة العين للأشخاص الذين يعانون من جفاف بالعين شريطة أن يقوم الطبيب المعالج بوصفها.

>6) التغذية الصحية من أهم الأشياء الهامة للحفاظ على صحة العين خاصة الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل أ، ب، والمعادن.

>7) تناول المياه من العوامل المهمة التى تساهم فى ترطيب العين.

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