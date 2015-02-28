جمالياً: أوجه الشبه بين النجمات وأمهاتهن!

تكثر أوجه الشبه بين النجمات وأمّهاتهن اللواتي أورثنهنّ الكثير من سمات الجمال. إليك أجمل صور النجمات الأجنبيّات والعربيّات إلى جانب أمّهاتهن. يُمكنك ملاحظة الحقيقة الجماليّة للنجمات في مجال التشابه والاختلاف، واكتشفي التغيّرات التي خضع لها البعض منهن.

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Goldie Hawn و Kate Hudson كلتاهما شقراء، ولديهما إطلالة رائعة ومظهر جميل. Goldieهي جدّة يُفتخر بها اليوم. لكنك لو قمت بالبحث عن صور لها في السبعينات والثمانينات لأمكنك بالعين المجرّدة رؤية كيف أنّKate ورثت كلّ الصفات الجميلة من والدتها.



ليس سراً أنّ Demi Moore هي اليوم واحدة من النجمات الأكثر شهرة في هوليوود. والظاهر في الصور أنّ الجاذبية هي الجامع المشترك بين الاثنتين. وهذا ما يؤكد أن جمال موور هو طبيعي.



اشتهرت Peggy Lipton بدورها في The Mod Squad خلال السبعينات. لديها ابنتان جميلتان، إحداهما هي Rashida Jones ، التي سارت على خطى والدتها وأصبحت ممثلة.Rashida جميلة مثل والدتها التي لا تزال حتى اليوم محافظة على جمالها. والسر أنها تعتني ببشرتها وكثيراً وتستخدم المستحضرات اللازمة لتغذية البشرة وشد الوجه.



Marcheline Bertrand و Angelina Jolie لديهما نفس المستوى من الجاذبية عند النظر إليهما. تزوّجت والدة Angelina من Jon Voight لمدّة سبع سنوات، وكان لديهما طفلان Angelina وشقيقهاJames Haven . كانت الأم معروفة بكونها ممثلة لبعض الوقت، قبل أن تنتقل إلى الإنتاج. توفيتBertrand ، واستمرّ جمالها حياً في Angelina. وهنا تثبت هذه الصورة الجمال الحقيقي لأنجيلينا بعيداً عن عمليات التجميل.



هذه الصورة تمّ التقاطها خلال زفافJade Jagger . لقد اخترنا هذه الصورة الفوتوغرافية لإظهار الشبه بين Jade ووالدتها Bianca.



إيما ستون تشبه والدتها بشكل الوجه ولون العينين، فهل يُعقل أن تتعرّض إيما للوزن الزائد مثل أمّها؟



بالانتقال إلى النجمات العربيات، يتّضح الفرق الكبير بين شيرين عبد الوهاب، وكارول سماحة، ونيكول سابا، وأمهاتهن.هل يمكننا اعتبار ذلك دليلاً فاضحاً لعمليات التجميل التي أجرتها النجمات؟

في حين أنّ أوجه الشبه كثيرة بين كلّ من هيفا وهبي، ونانسي عجرم، وميريام فارس وأمهاتهن.

تابعي الصور، وشاركينا رأيك في النجمات اللواتي لا يشبهن أمهاتهن؟

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