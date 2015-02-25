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أخصائية تغذية: الفسفور عنصر مهم لبناء العظام والأسنان

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أخصائية تغذية: الفسفور عنصر مهم لبناء العظام والأسنان أخصائية تغذية: الفسفور عنصر مهم لبناء العظام والأسنان
يعد عنصر الفسفور من أهم العناصر الضرورية لصحة الإنسان، كما أن الحصول عليه من العناصر الغذائية أمر يسير، نظرا لاحتواء العديد من الأطعمة المعروفة على هذا العنصر وبوفرة كما فى الألبان والجبن.

فوائد عنصر الفسفور:


>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن عنصر الفسفور هام جدا لجسم الإنسان، وفقدانه يتسبب فى مشاكل صحية عديدة مثل الإصابة بهشاشة العظام ومشاكل الأسنان، ولذلك فلا يمكن لجسم الإنسان الاستغناء عنه.

أعراض فقدانه:


>وتتابع د. ريهام، أن فقدان عنصر الفسفور فى الجسم يصيب الشخص ببعض الأعراض، مثل فقدان الشهية وضعف فى العظام وزيادة فرص التعرض لهشاشة العظام والشعور بالإرهاق والكسل والخمول وعدم القدرة على القيام بأى نشاط، والشعور بارتعاش فى عضلات الجسم.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن الفسفور يعد من أهم العناصر فى تقوية وبناء العظام والأسنان، ولذلك فهوى يساعد على الحفاظ على صحتهم وتقويتهم، كما أنه يعمل على تنشيط خلايا المخ والذاكرة ويقوى أعصاب الجسم.

الأطعمة الغنية بالفسفور:

وأخيرا تقدم د. ريهام، بعض الأطعمة الغنية بالفسفور وهى:

1- السمسم.

2- الأسماك.

3- الشوفان.

4- مشتقات الحليب مثل الزبادى والأجبان.

5- الطحينة.

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