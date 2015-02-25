بالصور: النجمات أيضاً يعانين من حبّ الشباب!

تظهر عدسات الكاميرات، وغلافات المجلات، كلّ النجمات بوجه جميل وبشرة مشرقة، إلى درجة أنّ البعض يعتقد أن النجمات يتميّزن بجمال خارق لا تشوبه شائبة. لكننا في الواقع، عندما نراهنّ على السجّادة الحمراء في أوج إطلالاتهن، فإنهنّ يكن قد خضعن إلى جلسات طويلة من العناية بالبشرة، وإلى تجربة طرق متعددة في استخدام المكياج. فلدى النجمات أيضاً مشكلات في البشرة، وهنّ يتعرّضن إلى ظهور حبّ الشباب بسبب التعب والسهر وتناول المأكولات غير الصحيّة، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف لمستحضرات التجميل. يبقى أنّ المميّز لدى بعض النجمات أنهن استطعن التخلّص من مشكلات البشرة بطرقهن الخاصّة.

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تابعي معنا صور النجمات قبل معالجة حبّ الشباب، واكتشفي طريقة كلّ واحدة في التخلّص من هذه المشكلة:



Katy Perry

عانت هذه النجمة من حبّ الشباب منذ سنّ المراهقة، وكانت تسعى جاهدة للتخلّص من البشرة الدهنية، فقامت بتجربة العديد من منتجات العناية بالبشرة. وها هي اليوم تعتبر الوجه الإعلاني لـ "بروأكتيف"، فهي لا تروّج فقط لهذا المنتج، بل تستخدمه باستمرار في محاربة بكتيريا حبّ الشباب. يكفي أن تشاهدي صورها قبل وبعد العلاج لتلحظي الفرق.



Alicia Keys

عند رؤية صور هذه النجمة وجمال بشرتها السمراء، لا يمكن أن تظنّي البتة أنها عانت من مشكلة حبّ الشباب. إليك صورتها قبل العلاج، وها هي في السنوات الأخيرة تحصل على بشرة هادئة وخالية من العيوب؛ وذلك كله نتيجة مكافحتها المستمرّة لمشكلات البشرة.



Nya Rivera

تبدو دائماً جميلة مع بشرة خالية من العيوب. وقد اعترفت في مقابلة لها مع مجلة "بيبول" بأنّها تعاني من مشكلة حب الشباب، وأنها تكافحها على الدوام باستخدام الـ"بروأكتيف"، الذي منحها نتائج عظيمة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بشرتها لا تشوبها شائبة وخالية من حبّ الشباب والعيوب.



Cameron Diaz

من الحقائق المعروفة عن كاميرون دياز أنها بدأت مكافحة حبّ الشباب منذ سنّ المراهقة. حاولت كاميرون خلال تلك السنوات تجربة العديد من الخيارات المختلفة من الأدوية عن طريق الفمّ إلى الطبقات والطبقات الكثيرة من المكياج لإخفاء العيوب. وقد اعترفت كاميرون بأنها كانت تتناول ما يُقارب النصف طن من الوجبات السريعة، بما في ذلك البرغر والبطاطا المقليّة، قبل أن تبدأ بمعالجة مشكلتها، حيث قامت باتّباع نظام غذائيّ صحيّ. ومنذ ذلك الحين، بدأت تلاحظ التغيّرات والتحسّن في بشرتها.



Rihanna

رؤية ريهانا بإطلالة غير مكتملة أمر من النادر حدوثه. ولكن من المعروف أنها تسعى جاهدة لمحاربة حبّ الشباب، فيما تفضح الطبقات الكثيفة من المكياج سرّ النجمة؛ فهي لم تنجح في معالجة مشكلة حبّ الشباب، بل تحاول إخفاءها.



Jessica Simpson

تعرّضت خلال فترة الحمل إلى مشكلات عديدة، منها زيادة وزنها بشكل لافت، إضافة إلى مشكلات البثور وحبّ الشباب. لمحاربة هذه المشكلة، لجأت جيسيكا إلى استعمال الـ"بروأكتيف"، واعتمدت نظام العناية بالبشرة. وبعد فترة، أصبحت بشرتها أكثر إشعاعاً من أيّ وقت مضى.



Emma Stone

مثل جيسيكا، عانت إيما ستون من مشكلات حبّ الشباب. ولمحاربة هذه المشكلة، حاولت تغطية العيوب بوضعها طبقات عديدة من المكياج، كما لجأت إلى استشارة طبيب الأمراض الجلدية، الذي نصحها باستخدام "اكوتاني". وبعد بضعة أشهر من الاستخدام، قرّرت استخدام منتجات عادية لمحاربة حبّ الشباب. في الوقت الراهن، تبدو بشرتها جيّدة، ولكنها تتّبع نظاماً روتينياً صارماً للعناية بالبشرة، من أجل التأكّد من إبقاء بشرتها صحيّة وخالية من حبّ الشباب.



Kiera Knightly

أفصحت في مقابلة لها مع مجلة "فوغ" الأسترالية عن بعض نضالاتها مع حبّ الشباب. واعترفت أنها استخدمت العديد من المنتجات للتخلّص من هذه المشكلة. ومن حسن الحظ، تمكّنت من التغلّب على هذه المشكلة، ولا زالت تتمتع بجمالها الرائع الكلاسيكي.



Megan Fox

قد يكون جمال ميغان لافتاً للنظر، لكنها عانت من حبّ الشباب. قد يكون ذلك نتيجة طفح في الهرمونات أو الجهد أوالتعب.لكن ميغان ـ برغم ذلك ـ تبقى مثيرة ومذهلة.



Jessica Alba

تستخدم التقشير للتخلّص من حب الشباب، وتتّبع نظاماً غذائياً صحياً للحفاظ على نضارة بشرتها.



Salma Hayek

من الصعب التصديق أنّ هذه الجميلة لديها مشكلات كثيرة مع بشرتها. لكنها في مقابلة مع مجلة "لاكي" اعترفت بأنها عانت من اكتئاب حادٍ، في وقت من الأوقات، بسبب مشكلات في بشرتها وزيادة في وزنها.



Scarlett Johansson

اشتهرت وهي لا تزال في سنّ المراهقة، حيث يكثر حبّ الشباب. وعلى مرّ السنوات، وجدت Scarlett العديد من الطرق للحفاظ على بشرة مشرقة. فهي تتبع قاعدة جماليّة يومياً عبر إزالة المكياج قبل النوم، إضافة إلى استخدام الأقنعة بشكل منتظم.



Brittney Spears

أميرة البوب الأمريكية المعروفة بمظهرها الأشقر الكلاسيكي، صارعت حبّ الشباب، وها هي تختار الخضوع للّيزر للتقليل من الندبات. كذلك عمدت إلى الحدّ من تناول الحلويات للتقليل من كميّة السكّر وعلاج الحبوب من الداخل إلى الخارج.

وأنت ـ سيدتي ـ إذا كنت تعانين من هذه المشكلة، فلا تقلقي، إذ إنك لست الوحيدة. كما أنّ العلاج لم يعد مستحيلاً، ويكفي أن تنتبهي إلى نظامك الغذائي وتنظّفي بشرتك يومياً وتستخدمي الـ"بروأكتيف"، وستلاحظين الفرق.

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