تاجرا سلاح بالأقصر يقتلان شريكهما لعلاقته الآثمة بشقيقتهما

اتفق شقيقان على التخلص من شريكهما فى تجارة السلاح، بعدما اكتشفا دخوله فى علاقة آثمة مع شقيقتهما، أثناء تردده على المنزل أثناء غيابهما، فاستدرجاه إلى حدود قرية النواصر باسنا، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى عليه، وقام الآخر بضربه بحجر فى رأسه وانهال عليه بالمطواة فى رقبته حتى فارق الحياة، وألقيا الجثة بالترعة المجاورة للطريق.

تلقى اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر بالترعة المجاورة لطريق أبو زعفة بناحية قرية النواصر بمركز اسنا، وبفحص الجثة تبين أن بها إصابات (جرح ذبحى بالرقبة وجرح قطعى بالرأس وأثار لطلق نارى بالظهر).

>وحضر لمركز شرطة إسنا المواطن "ممدوح . أ . م" 40 سنة، تاجر ومقيم بناحية أرمنت، وتعرف على جثة المتوفى، وتبين أنها لشقيقه "عادل . أ . م" 33 سنة مزارع ومقيم ذات الناحية، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى مقتله .

وعلى الفور أمر مدير الأمن بوضع خطة بحث بالاشتراك مع فرع الامن العام بالأقصر، وتوصل ضباط المباحث من خلال التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة "منتصر . ف . إ" 34 سنة، عامل ومقيم بناحية أرمنت الحيط والسابق اتهامه فى القضية رقم " 1479 " جنايات مركز ارمنت " سرقة بالإكراه"، وكذا القضية رقم " 1614 " جنايات أرمنت لسنة 2014 " ترويج عملة مقلدة "، وشقيقه "علاء . ف . إ" 39 سـنة عامل ومقيم بذات الناحية، والسابق اتهامه فى القضية " 2720 " جنايات مركز شرطة أرمنت لسنة 2014 " ذخيرة " .

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط المتهم الاول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مع شقيقه الهارب، وقرر أنهما بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما، والتخلص من عارهما، حيث كان يتردد على منزلهما بحكم وجود علاقة معهما بسبب اشتراكهم فى تجارة السلاح، ويوم الحادث استدرجا المجنى عليه إلى مكان الحادث وقام شقيقه الهارب بإطلاق عيار نارى عليه، وقام المذكور بالتعدى عليه بحجر فى رأسه وانهال عليه بالمطواة فى رقبته حتى فارق الحياة ودفع الجثة بالترعة المجاورة للطريق والاستيلاء على حافظة نقوده وتليفونه المحمول، وأقر بهروب شقيقه لدى أحد أقاربهما بمدينة كوم أمبو أسوان.

تم ضبط السلاح النارى وهو عبارة عن فرد محلى الصنع ومطواة، وجار العمل على سرعة ضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 953 إدارى مركز إسنا لسنة 2014، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات.