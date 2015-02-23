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مشاجرة نارية بين بائعين بسبب الخلاف على أولوية المكان ببولاق الدكرور

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مشاجرة نارية بين بائعين بسبب الخلاف على أولوية المكان ببولاق الدكرور مشاجرة نارية بين بائعين بسبب الخلاف على أولوية المكان ببولاق الدكرور
نشبت مشاجرة بين بائعين ببولاق الدكرو فى محافظة الجيزة، بسبب الخلاف على أولوية حجز مكان البيع، حيث أطلق البائعان الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابتهما، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين شخصين، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مشادة كلامية نشبت بين بائعين خضار بسبب الخلاف على حجز مكان البيع، وأشهر كل منهما فرد خرطوش وأطلقا الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابتهما، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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