ضبط شقيقين محكوم عليهما بالإعدام فى قضيتى اغتصاب وشروع فى قتل بالغربية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمركز طنطا من ضبط شقيقين محكوم عليهما بالمؤبد والإعدام فى قضيتى شروع فى قتل واغتصاب أثناء تواجدهما بمحطة أتوبيس وسط الدلتا بالموقف الجديد بسبرباى مركز طنطا.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بتمكن ضباط مباحث المركز والقوة المرافقة لهم من ضبط كل من ى.م.ى مقيم قرية العتوة البحرية مركز قطور محكوم عليه بالمؤبد فى القضية 11435/841لسنة 2013جنايات مركز قطور (شروع فى قتل) ومحكوم عليه بالإعدام فى القضية 1482لسنة 2013جنايات مركز قطور اغتصاب.

كما تم ضبط شقيقه م.م.ى المحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 1482جنايات مركز قطور لسنة 2013(اغتصاب) أثناء تواجدهما بالموقف الجديد بسبرباى مركز طنطا وتم إيداعهما سجن طنطا العمومى وسط حراسة مشددة لتنفيذ مدة العقوبة.