تحرير طالب ثانوى ببنها اختطفه 4 ملثمين مقابل فدية 300 ألف جنيها

تمكنت مباحث مركز بنها من القبض على سائق وعاطل، وجارى البحث عن اثنين آخرين اختطفوا طالبا بالثانوى الصناعى ببنها، واحتجزوه بغرفة داخل عنبر دواجن، وطالبوا من والده فدية 300 ألف جنيها مقابل إطلاق سراحه، وتمت إحالة المتهمين للنيابة.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بلاغًا من هانى محمد سيف الدين إبراهيم 39 سنة تاجر دواجن، باختطاف نجل شقيقه محمد أسامة محمد سيف الدين إبراهيم 16 سنة، طالب بالثانوى الصناعى، من قِبَل 4 أشخاص مجهولين وتلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص يطلب منه مبلغ 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة قاده العقيد عبد الله جلال مفتش مباحث شمال بنها، وتبين من تحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز بنها أن مرتكبى الواقعة هم السيد صبحى السيد عيسوى 29 سنة سائق ومحمد فؤاد سليمان مصطفى 24 سنة عاطل، وأحمد معتز أحمد فكرى 25 سنة هارب وحمادة عبد الفتاح عز الرجال حسن، وشهرته "محمد شاورما" 30 سنة عاطل سابق اتهامه فى 4 قضايا سرقة ومشاجرة ومخدرات (هارب).

وباستهدافهم أمكن ضبط المتهم الأول والثانى وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار المستخدم فى الواقعة، وبحوزة الثانى سلاح أبيض (سنجة).

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بالاتفاق فيما بينهم على خطف المجنى عليه لعلمهم بثراء والده نظير حصولهم على مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

وأضاف الأول أنه استأجر غرفة بعنبر دواجن بقرية نقباس التابعة لمركز بنها وأخفوا المجنى عليه فيها، وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة رقم 6732 ق ط أ ماركة تويوتا ربع نقل بيضاء ملك والده.

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