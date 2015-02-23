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ضبط طقم فضة أثرى داخل طرد بريدى بمطار القاهرة

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ضبط طقم فضة أثرى داخل طرد بريدى بمطار القاهرة ضبط طقم فضة أثرى داخل طرد بريدى بمطار القاهرة
تمكنت الإدارة الثالثة بجمرك البريد المصرى بمطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب طقم فضة أثرى مختوم بختم الدولة البيزنطية ويرجع لعام 1200 داخل أحد الطرود البريدية .

أكدت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالطرود القادمة على خطوط للطيران من فرنسا اشتبه "السيد سعيد خليفة" رئيس الوردية فى أحد الطرود والذى يحمل بوليصة رقم850452787.

وبتفتيشه تبين احتواؤه على طقم فضة مختوم بختم الدولة البيزنطية مكون من 3قطع أثرية ترجع لعام 1200.

أمرت أحلام سلامة مدير عام الطرود البريدية بتحرير محضر جمركى بالواقعة وتحريز المضبوطات وتم عرض المضبوطات على اللجنة الأثرية بالمطار والتى أكدت أثريتها.

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مصر 365

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