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تجديد حبس متهم باستعمال العنف مع ضباط الشرطة 15 يوما بسوهاج

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تجديد حبس متهم باستعمال العنف مع ضباط الشرطة 15 يوما بسوهاج تجديد حبس متهم باستعمال العنف مع ضباط الشرطة 15 يوما بسوهاج
أمر المستشار أحمد ندا رئيس محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان بحبس المتهم "محمد.م.ص" 27 سنة، ومقيم بدائرة مركز سوهاج 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه باستعمال العنف والقوة مع ضباط شرطة وإطلاق النيران عليهم لحيازته سلاحا آليا وهروبه من حكم بالإعدام.

بدأت أحداث الواقعة عندما كان المتهم يقف بالقرب من أحد الأكمنة وعندما شاهده ضباط الكمين توجهوا نحوه وظهرت عليه علامات الريبة وحاول الفرار وقام بإطلاق النيران عليهم من سلاح آلى كان بحوزته، ولكن ضباط الكمين والقوة المرافقة لهم تمكنوا من السيطرة عليه، وتم ضبطه وتبين أنه هارب من حكم بالإعدام، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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