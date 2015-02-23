العثور على جثة مسن على رصيف محطة سكك حديد سوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، بالتعاون مع قسم شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكة حديد سوهاج جهودهم، لكشف غموض العثور على جثة على رصيف المحطة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم أول سوهاج يفيد بتلقى القسم بلاغا من شرطة النقل والمواصلات يفيد بالعثور على جثة على الرصيف.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والمقدم عمر الجندى مفتش مباحث القسم وقادها الرائد أحمد المولد رئيس المباحث والنقيب محمد الضبع معاون أول مباحث القسم أن الجثة لشخص فى العقد السادس من العمر طوله 170 سم قمحى البشرة أصلع الرأس ذو شعر أبيض ولحية طويلة بيضاء اللون ويرتدى تيشيرت أزرق اللون ولا يرتدى ثمة ملابس أخرى وملفوف بملاية زرقاء اللون ولا توجد ثمة متعلقات أو أوراق تحدد شخصيته وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية ولم يتعرف عليها أحد من أهالى المنطقة.

اتخذت كل إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 777 إدارى القسم لسنة 2015.

وبالعرض على النيابة العامة قررت تكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، وبيان عما إذا كان هناك ثمة إصابات من عدمه، وكذا وجود شبهة جنائية من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد هوية المجنى عليه وعما إذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.