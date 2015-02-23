سقوط وكيل مكتب بريد بالشرقية لتلاعبه فى حسابات العملاء

نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة النقل والمواصلات فى كشف غموض واقعة التلاعب فى حسابات أصحاب المعاشات داخل مكتب بريد بالشرقية، وتبين أن وكيل مكتب البريد وراء الاستيلاء على أموال العملاء عن طريق تزوير توقيعهم، فتم ضبطه واعترف بالواقعة وقام بتسديد الأموال التى استولى عليها.

البداية كانت بتلقى رجال إدارة شرطة البريد معلومات مفادها قيام أحد موظفى مكتب بريد الغزالى التابع لمنطقة بريد شمال الشرقية، بالتلاعب فى حسابات المعاشات بالمكتب محل عمله والاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وتبين قيام "محمد. ا.م" 33 سنة وكيل مكتب بريد الغزالى بمركز فاقوس، مقيم كفرالعطار، فاقوس، الشرقية، بالاستيلاء على مبلغ 6145.00 (ستة آلاف ومائة وخمسة وأربعون جنيها)، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء على استمارات الصرف دون علمهم والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وعلى الفور تم استهداف وكيل مكتب البريد وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد المبلغ المستولى عليه، وبإخطار اللواء سيد جاد الحق وجه باتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال إدارة شرطة البريد، وتم إرساله بالمتهم لقسم شرطة فاقوس لقيده وعرضه على النيابة.