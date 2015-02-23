ضبط 2159 خطا بدون بيانات و16 "محمول" مجهولا بالعتبة

شنت إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية موسعة، أمس الأحد، استهدفت محلات بيع خطوط التليفونات المحمولة فى "شارع عبد العزيز" بمنطقة العتبة لمكافحة بيع خطوط القوات المحمولة المجهولة للقضاء على تلك الظاهرة.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وبالتنسيق ورجال مديرية أمن القاهرة عن ضبط 2159 خط بدون بيانات وضبط 16 جهازا "محمول" مجهول المصدر، وضبط قضية إضرار باقتصاد الشركة المصرية للاتصالات، و6 قضايا إتلاف كابلات تليفونية و3 قضايا بيع كروت شحن بأزيد من السعر الأصلى.