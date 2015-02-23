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سيدة تقيم دعوى ضد زوجها بمحكمة الأسرة وتطالب بالانفصال عنه لعلة الزنا

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سيدة تقيم دعوى ضد زوجها بمحكمة الأسرة وتطالب بالانفصال عنه لعلة الزنا سيدة تقيم دعوى ضد زوجها بمحكمة الأسرة وتطالب بالانفصال عنه لعلة الزنا
أقامت "ج.ب" دعوى قضائية اتهمت زوجها فيها بارتكابه جريمة الزنا وخيانتها والغدر بها بعد أن تحملته سنوات طويلة وصبرت على سلوكه معها طوال 15 عاما وإهانتها وطالبت بالانفصال عنه.

وقالت "ج. ب" بدعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: طالما صبرت كما يأمرنا المسيح ولم أتجاوز معه وتحملت خطاياه ولكنه استمر فى إهانته لى ورغم محاولتى تدخل العقلاء إلا أنه كان لا يتعظ واستمر يعذبنى فى كل فرصة تسنح له.

وتابعت: حدثت نفسى لعله يحترم ابنى وبنتى عندما يكبران ويمتنع عن ما هو فيه من سلوك مشين إلا أنه تابع نمط حياته كما هو معتاد عليه حتى ووصلت الخلافات للاعتداء عليا أمام أولادى وتسبب فى سوء نفسيتهما.

وأكملت "ج.ب" أمام محكمة الأسرة: وصل به التجاوز على أن يرتكب الجريمة الكبرى ويزنى فى منزلى ويأتى بمن يرافقهم فيه دون حياء ولا يعمل اعتبار لأبنائه لذا لن أكمل حياتى معه، وأقمت دعوى ضده لإثبات الجرم عليه والانفصال عنه وأنا لا أفعل ذلك لأتزوج بآخر ولكنى لن أقبل أن أهان مرة أخرى وأكتفى بالاهتمام فيما تبقى من عمرى بأولادى فقط.

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مصر 365