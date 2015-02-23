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النيابة تستدعى صاحب أرض عثر بداخلها على قنبلة بدائية الصنع بالجيزة

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النيابة تستدعى صاحب أرض عثر بداخلها على قنبلة بدائية الصنع بالجيزة النيابة تستدعى صاحب أرض عثر بداخلها على قنبلة بدائية الصنع بالجيزة
أمر المستشار أحمد حبيب وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، باستدعاء مواطن لسماع أقواله فى واقعة العثور على قنبلة بدائية الصنع داخل قطعة أرض يملكها مجهزة للتفجير، كما أمر بطلب تحريات الأمن وإرسال القنبلة إلى المعمل الجنائى لفحصها.

كان رجال الحماية المدينة بالجبزة قد أبطلوا مفعول قنبلة بدائية الصنع ومعدة للتفجير عثر عليها داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة، قبل تنفيذ عملية إرهابية بها.

وكان أحد المواطنين قد أبلغ الأجهزة الأمنية بالجيزة، بوجود قنبلة بدائية الصنع فى أرض زراعية دخل غرفة مبنية بالطوب اللبن، ملك شخص يدعى ناصر الشيخ وموصلة بدائرة كهربائية، وهاتف محمول.

وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات، وتمكنوا من إبطال مفعول العبوة، وتبين أن بداخلها هاتف محمول كامل ماركة نوكيا، وموصلة بدائرة كهربائية، وتحتوى على بارود ومواد شديدة الانفجار، وقطر العبوة ١٦ سم طول، وعرضها ٢٥ سم.

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مصر 365