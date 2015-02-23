اليوم ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقضية "خلية الماريوت"

تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".

كانت محكمة النقض قد قضت فى يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت الإعلامية" على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفى الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .

وكانت المحكمة قد عاقبت غيابيا حجاج بيومى وأنس عبد الوهاب وخليل على وأحمد عبده وحسن البنا أبو بكر وأحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد وأورنج جود جوزيت وهنا إيفرتى بالسجن عشر سنوات، وحضوريا المتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤوف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستى بالسجن المشد 7 سنوات، وبراءة أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجى.