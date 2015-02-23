مكافحة المخدرات تضبط 4 تجار قبل ترويجهم 15 كيلو بانجو و13 ألف قرص مخدر

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة استهدفت إبادة زراعات المخدرات، وضبط المتهمين من تجار المخدرات ومروجى المواد المخدرة على الشباب، وإحباط محاولات الجلب والتهريب ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة فى مجال الاتجار والتعاطى.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريتى أمن "القاهرة وقنا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ضبط 11,600 كيلو من مخدر الحشيش، و4 كيلو من مخدر البانجو، و108 شجرة لنبات البانجو المخدر، و13200 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وسلاح أبيض.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو، تخلى عنها (عاطل ) يستقل سيارة بدون لوحات معدنية بمحافظة مطروح وقام بالفرار هاربا مستغلا طبيعة المنطقة الصحراوية المتآخمة للكمين الذى أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وضبط ( قومسيونجى ) بمحافظة القاهرة حال محاولته تهريب عدد كبير من الأقراص المخدرة إلى خارج البلاد عن طريق إحدى شركات النقل البرى وضبط بحوزته 13200 قرص مخدر.

كما تمكن رجال المكافحة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، بدائرة قسم شرطة أول السلام، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو، وضبط عاطل سبق اتهامه فى قضية سرقة متجر، بدائرة قسم شرطة أول السلام، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، وسلاح أبيض.

وفى قنا تمكنت مباحث قسم شرطة قنا من ضبط عاطل ، لقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر وسط زراعات البصل بالأرض الزراعية الخاصة بوالده والبالغ مساحتها قيراط ونصف للاتجار فيها، حيث ضُبط بالأرض 108 شجرات من نبات البانجو المخدر بين زراعات البصل، وضُبط بحوزة المتهم بندقية خرطوش تركى الصنع.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.. وجار استمرار الحملات الأمنية.