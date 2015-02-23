مصرع 4 فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أكد سالم أبو شعير، مدير إدارة الإعلام بمستشفى كفر الشيخ العام، أن الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة والدكتور لطفی عبد السميع، مدیر عام المستشفی العام بکفر الشیح، تابعا وصول 4 جثامين لمستشفى كفر الشيخ العام لقوا مصرعهم فى حوادث متفرقة، وهم نادیه محمد جلال٧٠سنة مقیمة بقرية المنشأة الکبری، التى لقت مصرعها إثر ضربها بحجر على رأسها ومحمد علی سعید٦٥ سنة، مقیم فی بیلا لإصابته بطلق نارى بحفل زفاف، وغادة نوفل عطية ٤٠ سنة بلطیم لحرق جثمانها فی ظروف غامضة ومحمد عبد القصود أبو شامیة أمين شرطة بالمطافی٤٠سنة، بسبب اصطدام دراجته النارية بتروسیکل عند قرية محلة موسی.

وأضاف طارق عامر، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أنه تم إخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجاثمين بعد عرض تقرير الطب الشرعى لكل حالة على حدة.