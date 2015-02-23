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ضبط بندقية خرطوش و26 طلقة بحوزة مسجل خطر بمطروح

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ضبط بندقية خرطوش و26 طلقة بحوزة مسجل خطر بمطروح ضبط بندقية خرطوش و26 طلقة بحوزة مسجل خطر بمطروح
تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة سيدى برانى بضبط بندقية خرطوش ماركة برتا إيطالية الصنع و26 طلقة من ذات العيار بحوزة مسجل خطر.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم برانى عن قيام "الحسن.س.ط.ا" مزارع مقيم بالعزبة الغربية برانى والمسجل شقى خطر تحت رقم 107 فئة ج سرقات عامة، السابق اتهامه فى11 قضية متنوعة (مخدرات – سرقة – ضرب – أموال عامة – عدم حمل بطاقة) بالاتجار فى الأسلحة الناريه والذخيرة بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ضبط بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ماركة برتا إيطالى الصنع و26 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365