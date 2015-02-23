الطب الشرعى: النتائج الأولية تشير لوفاة أسرة المحلة باختناق غازى

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، إنه من المرجح حتى الآن فى واقعة وفاة أسرة مكونة من 4 أشخاص من أسرة واحدة "الأب والأم وطفلاهما"، داخل منزلهم بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة أن الوفاة ناتجة عن إختناق غازى، لافتاً إلى أن الاحتمالات مازالت قائمة نظراً لعدم وصولنا إلى النتائج النهائية.

وأضاف المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى خلال لقاء تليفزيونى أن حالات الوفاة الجماعية فى مكان واحد يُحتمل إما ان تكون بسبب اختناق غازى أو تسمم الطعام نتيجة نمو جرسومى إلى جانب وجود مبيد حشرى أو أيا من سموم الزواحف.

وكان قد لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة "الأب والأم وطفليهما" مصرعهم فى ظروف غامضة داخل منزلهم بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة، وتم التحفظ على جثث الأب والأم داخل منزلهما، ونقل جثتى الطفلين إلى الوحدة الصحية للقرية.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من أهالى قرية العامرية بالعثور على جثث "أب وأم وطفليهما" داخل منزلهم بعد إخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، انتقل ضباط مباحث مركز المحلة إلى مكان الحادث، وأخطروا النيابة بالواقعة التى أمرت بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة.