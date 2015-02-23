مصرع سيدة مُسنة فى مشاجرة بكفر الشيخ نتيجة ضربها بآلة حادة

لقيت "نادية.م.ج" 70 عاما مصرعها, إثر إصابتها فى مشاجرة بإحدى قرى مركز قلين محافظة كفرالشيخ.

وكان رئيس مباحث قلين قد تلقى إشارة من مستشفى قلين المركزى يفيد بوصول "نادية.م.ج" 70عاما جثة هامدة.

انتقل على الفور رئيس المباحث إلى المستشفى وتبين حدوث مشاجرة بينها وبين "ج.ا" فقام على إثرها بضربها على رأسها بآلة حادة، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها لمستشفى كفرالشيخ العام لتشريحها.

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