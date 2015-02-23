أخبار عاجلة

فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين -
الولايات المتحدة: لا رغبة للأسد وروسيا وإيران في تحقيق السلام -
حلقة جديدة من المكالمات الجنسية بقضية الرشوة الكبرى.. "اللبان" يتفق مع المتهمة على السفر لمعاشرتها يوم الجمعة.. ويسبها فترد: "يا نهار أبيض الناس جنبى" -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شمبانزى مهرب يستخدم فى الترويج الترفيهى بالغردقة

Google+ Print
تمكنت شرطة البيئة بالتنسيق مع إدارة البيئة والحجر البيطرى بمدينة الغردقة من ضبط قرد " شمبانزى" مهرب داخل البلاد ومحظور تداوله خشية حمله لعدوى فيرس الإيبولا، وكذلك إيقاف استخدام أحصنة صغيرة تم التحفظ عليه بالحجر البيطرى لحين الكشف عليها و التصرف بشأنها.

كانت قد شنت شرطة البيئة حملة على الحيونات التى يتم استخدامها فى الترويج الترفيهى بالغردقة سياحيا خوفا من حملها فيرس الإيبولا، والتى ترأسها الرائد محمد أيوب من رئيس قسم مباحث البيئة وشارك فيها الرائد على شديد، والنقيبين محمد لطيف ومحمد أبو الفتوح.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها محمد بخيت من إدارة البيئة والدكتور وحيد محمد من إدارة الحجر البيطرى على قرد "شمبانزى " مهرب داخل البلاد و2 عدد حصان صغير، تم التحفظ عليها لإجراء الكشف عليها والتأكد من كونها تحمل فيرس الإيبولا من عدمه.

الشمبانزى الذى تم ضبطه- 2015-02 - اليوم السابع
>

الشمبانزى الذى تم ضبطه
>

أحد الأحصنة الصغيرة المضبوطة- 2015-02 - اليوم السابع
>

أحد الأحصنة الصغيرة المضبوطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365