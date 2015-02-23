ضبط شمبانزى مهرب يستخدم فى الترويج الترفيهى بالغردقة

تمكنت شرطة البيئة بالتنسيق مع إدارة البيئة والحجر البيطرى بمدينة الغردقة من ضبط قرد " شمبانزى" مهرب داخل البلاد ومحظور تداوله خشية حمله لعدوى فيرس الإيبولا، وكذلك إيقاف استخدام أحصنة صغيرة تم التحفظ عليه بالحجر البيطرى لحين الكشف عليها و التصرف بشأنها.

كانت قد شنت شرطة البيئة حملة على الحيونات التى يتم استخدامها فى الترويج الترفيهى بالغردقة سياحيا خوفا من حملها فيرس الإيبولا، والتى ترأسها الرائد محمد أيوب من رئيس قسم مباحث البيئة وشارك فيها الرائد على شديد، والنقيبين محمد لطيف ومحمد أبو الفتوح.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها محمد بخيت من إدارة البيئة والدكتور وحيد محمد من إدارة الحجر البيطرى على قرد "شمبانزى " مهرب داخل البلاد و2 عدد حصان صغير، تم التحفظ عليها لإجراء الكشف عليها والتأكد من كونها تحمل فيرس الإيبولا من عدمه.



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الشمبانزى الذى تم ضبطه

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أحد الأحصنة الصغيرة المضبوطة