ضبط 60 مطلوبا لأحكام قضائية.. وتحرير 209 مخالفات مرورية فى شمال سيناء

فى إطار الإجراءات الأمنية المكثفة عند مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ أحكام قضائية.. تم القبض على 60 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة.. علاوة على ضبط وتحرير 209 مخالفات مرورية متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها أمس.

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين: المدعو: محمد ى. ز. م (مواليد 1984) مقيم فى بئر العبد والمتهم فى جناية (إحداث عاهة وسلاح) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.. إلى جانب (23) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و(7) محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و(18) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، و(11) محكوما عليهم فى قضايا جنح المخالفات.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية.. تم تحرير 209 مخالفات مرورية متنوعة.. وإحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.