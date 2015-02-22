مصادر قضائية: قرار بحق متهمى "الدفاع الجوى" غدًا

قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد سيف، نظرت، اليوم الأحد، أمر حبس 9 من المتهمين فى قضية أحداث ستاد الدفاع الجوى، التى يبلغ العدد الإجمالى للمتهمين فيها 25 متهمًا، وأرجأت جهات التحقيق إصدار القرار لغد الاثنين.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن مختار منير، محامى المتهم محمد العباسي، بأنه طلب من جهات التحقيق أثناء نظر جلسة أمر حبسه سؤال المتهم كمجنى عليه، وإرساله للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى، لبيان تعرضه للاعتداء من قبل قوات الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة قامت بالاستماع لأقوال المتهم كمجنى عليه، حيث وجه اتهامات لضباط وأفراد الشرطة بمركز أبو النمرس، بالاعتداء عليه باستخدام العصى والصواعق الكهربائية لإجباره على الاعتراف بإثارة الشغب.

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