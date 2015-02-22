السيطرة على حريق بمحل مصوغات فى السويس دون خسائر فى الأرواح

سيطر رجال الدفاع المدنى بالسويس، مساء اليوم، على حريق شب بمحل مصوغات فى شارع أحمد عرابى التجارى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كان اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمحل مصوغات، وتبين للعميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، أن سبب الحريق عطل بمولد الكهرباء بالمحل، نتج عنه ماس كهربائى فى "سندرة المحل" وامتدت ألسنة اللهب لجدران السندرة الخشبية وبعض قطع الأثاث، بينما جمع أصحاب المحل المصوغات من نوافذ العرض قبل أن تطالها النيران.

وانتقلت على الفور سيارة الدفاع المدنى لموقع الحادث، كما توجهت قوة أمنية كانت تجوب شوارع حى الأربعين، بقيادة اللواء محمود عثمان مساعد مدير الأمن، بهدف تأمين المحل خلال إطفاء الحريق لتأمين المحل من محاولات الخارحين عن القانون لاستغلال أعمال الإطفاء والتعدى على المحل.