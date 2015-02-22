جمرك المطار يحبط تهريب أكثر من 9 كجم فضة بحوزة مصرى قادم من الإمارات

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأحد، من إحباط محاولة راكب مصرى قادم من الإمارات من تهريب 9.5 كجم مشغولات فضية و٥٠ ذاكرة كمبيوتر وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

وأوضح مفتش الجمارك طاهر خفاجى أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه مأمور الجمارك أسامة دياب فى راكب مصرى "أ.ع" وبتفتيش حقائبه بمعرفة مامور الجمارك عمرو العميرى تبين إخفاؤه 9.5 كجم مشغولات فضية و٥٠ ذاكرة كمبيوتر داخل حقائبه و"كاسة كمبيوتر".

وأمر أحمد حسن، مدير إدارة الجمارك، بتحرير محضر بالواقعة وأبدى الراكب رغبته فى التصالح ودفع الرسوم والغرامات الجمركية مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.