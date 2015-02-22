أمن المطار يحبط تهريب 5000 قرص مخدر بحوزة مصرى متجه للبحرين

تمكن رجال إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح مساء اليوم، الخميس، من إحباط محاولة راكب مصرى لتهريب 5000 قرص من عقار الترامادول المخدر أثناء سفره إلى البحرين.

وأوضح مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة طيران الخليج المتجهة إلى البحرين اشتبه الأمين المعين على جهاز كشف الحقائب بوجود اجسام معتمة داخل حقائب الراكب المصرى وبتفتيشها وجد بداخلها 5000 قرص ترامادول داخل علب سجائر.

وأمر اللواء علاء الدين على، مدير أمن المطار، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الراكب وتحرير محضر بالواقعة ومنعه من السفر وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.