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المحكمة تستأنف عرض الفيديوهات بـقضية "أحداث شغب بولاق أبو العلا"

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المحكمة تستأنف عرض الفيديوهات بـقضية "أحداث شغب بولاق أبو العلا" المحكمة تستأنف عرض الفيديوهات بـقضية "أحداث شغب بولاق أبو العلا"
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الأحد، مشاهدة الأسطوانات المدمجة وفض الأحراز بجلسة محاكمة 104 متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين الإخوان وأهالى المنطقة، على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات، عقب عودة التيار الكهربائى.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، أمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، جددتها غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، إلى الحبس لمدة 45 يومًا، ووجهت النيابة لهم 12 اتهامًا من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وكانت مناظرة النيابة لجثث الضحايا الستة قد أكدت وفاتهم جميعًا متأثرين بطلقات الرصاص الحى.

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مصر 365

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