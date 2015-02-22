انقطاع الكهرباء يرفع جلسة محاكمة 104 متهمين بـ"شغب بولاق أبو العلا"

أدى انقطاع الكهرباء بقاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد إلى رفع الجلسة لحين عودة التيار واستكمال مشاهدة الأسطوانات وفض الأحراز، فى الواقعة المتهم فيها 104 متهمين، بالاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين الإخوان والأهالى عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، جددت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجددت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، حبسهم 45 يومًا، ووجهت النيابة لهم 12 اتهامًا من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وكانت مناظرت النيابة لجثث الضحايا الستة قد أكدت وفاتهم جميعًا متأثرين بطلقات الرصاص الحى.

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