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ضبط 533 كيلو حلوى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالسنطة فى الغربية

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ضبط 533 كيلو حلوى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالسنطة فى الغربية ضبط 533 كيلو حلوى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالسنطة فى الغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 533 كيلو حلاوة طحينية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع حلاوة طحينية بقرية شبراقاص مركز السنطة.

كانت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "ا.م.أ" 37 سنة صاحب مصنع حلاوة طحينية بقرية شبرا قاص مركز السنطة، مقيم بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بتجميع كميات كبيرة من مرتجعات الحلاوة الطحينية غير المطابقة للمواصفات القياسية والمجهولة المصدر والتى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإعادة تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية وبيعها للجمهور رغم علمه بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة من ضباط مباحث التموين تحت إشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وباستهداف المصنع تم ضبط (15) كيس حلاوة طحينية مرتجعات زنة الكيس (20) كيلو جرام يشتبه فى عدم صلاحيتها تستخدم فى التصنيع، و(50) عبوة حلاوة طحينية زنة العبوة (5) كيلو جرامات بدون بيانات معدة للبيع، و(6000) قطعة حلاوة طحينية زنة القطعة (50) جراما، معدة للبيع بإجمالى وزن 553 كيلو جراما واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات، بقصد البيع تحرر المحضر 9615 جنح مركز السنطة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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