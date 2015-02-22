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ضبط راكب حاول تهريب 100 شاشة آى فون داخل مكنسة كهربائية

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ضبط راكب حاول تهريب 100 شاشة آى فون داخل مكنسة كهربائية ضبط راكب حاول تهريب 100 شاشة آى فون داخل مكنسة كهربائية
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من ضبط راكب مصرى الجنسية حاول تهريب 100 شاشة "آى فون" قيمتها 50 ألف جنيه أخفاها داخل مكنسة كهربائية عقب عودته من الإمارات.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية رحلة رقم 927 القادمة من دبى، اشتبه مدير الجمرك فى الراكب "ع.م" حيث تبين من جواز سفره مغادرته البلاد قبل أربعة أيام وبتفتيش حقائبه تبين وجود 100 شاشة آى فون داخل مكنسة كهربائية وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.

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مصر 365