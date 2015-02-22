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السجن 3 سنوات لـ9 و15سنة لـ 26آخرين من الإخوان لاقتحام محطة سكك حديد قنا

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السجن 3 سنوات لـ9 و15سنة لـ 26آخرين من الإخوان لاقتحام محطة سكك حديد قنا السجن 3 سنوات لـ9 و15سنة لـ 26آخرين من الإخوان لاقتحام محطة سكك حديد قنا
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وطارق مختار وأمانة سر محمد عبد الوهاب وخالد عبد العظيم بالسجن 3 سنوات لـ 9 من المتهمين حضوريًا و15 سنة مشدد لـ26 آخرين غيابيًا وانقضاء الدعوى لـ 3 آخرين من الإخوان بتهمة اقتحام محطة سكك حديد قنا وتحطيم الباب الرئيسى لها وبعض النوافذ والاعتداء على بعض مؤيدى خارطة الطريق.

ترجع وقائع الأحداث إلى 19يوليو الماضى واتهام عدد من قيادات جماعة الإخوان ومؤيديهم بالاعتداء على مظاهرة مؤيدة لخارطة الطريق بميدان المحطة بمدينة قنا والتعدى على كل من محمد رشدى صابر ومحمد علاء محمد وإصابتهما وتحطيم مكبرات الصوت والفراشة التى بلغت الخسائر بها 50 ألف جنيه وبعد مطاردة مع المجنى عليهما قاموا باقتحام محطة السكك الحديدية وإتلاف الباب الرئيسى وتحطيم بعض نوافذ المحطة، تم ضبط 9 من المتهمين، وقررت النيابة تحت إشراف المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات والمستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة الكلية بقنا إحالتهم لمحكمة جنايات قنا التى قضت يحكمها السابق ذكره.
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