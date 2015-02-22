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القبض على أخطر لص تخصص فى خطف حقائب السيدات بـ15 مايو

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القبض على أخطر لص تخصص فى خطف حقائب السيدات بـ15 مايو القبض على أخطر لص تخصص فى خطف حقائب السيدات بـ15 مايو
ألقى رجال المباحث القبض على أخطر لص سرقة السيدات بمدينة 15 مايو، واعترف بارتكابه 5 سرقة من السيدات، وتمت إعادتها لأصحابها، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور قوة من قسم شرطة 15 مايو، وتمكنت من ضبط "هيثم.ع.أ" 28 سنة سائق مقيم دائرة قسم شرطة حلوان، لدى استقلاله السيارة رقم "ف ج 6376" ماركة شاهين فضى اللون "ملكه"، واعترف بسرقة حقيبة يد من "وفاء.س.أ" 51 سنة موظفة، باستخدام السيارة قيادته.

وبتطوير مناقشته أمام اللواء محمد قاسم مدير مباحث القاهرة اعترف بارتكاب 5 حوادث مماثلة، وهى سرقة حقيبة يد حريمى بداخلها 205 جنيهات، و2 هاتف محمول من "نجلاء.إ.ا" 50 سنة مدرسة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4204 لسنة 2014م جنح 15 مايو، وسرقة حقيبة يد بها 150 جنيها، وهاتف محمول من "زبيدة.ر.ر" 30 سنة موظفة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 2934 لسنة 2014م جنح 15 مايو، وسرقة حقيبة يد بها 400 جنيه، وهاتف محمول من "عزة.م.ع" 52 سنة أخصائية اجتماعية، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4155 لسنة 2014م جنح 15 مايو.

كما اعترف بسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها 120 جنيها، وهاتف محمول من "أميمة.ح.أ" 43 سنة موظفة، والمحرر بشأنها المحضر رقم 3110 لسنة 2014م جنح 15 مايو، وسرقة حقيبة يد بداخلها 320 جنيها، و2 هاتف محمول من "يارا.ع.ع" 18 سنة طالب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4098 لسنة 2014م جنح 15 مايو.
>وبإرشاده ضبطت القوة جميع المسروقات فى مسكنة، واعترف بإنفاقه المبالغ متحصلات الحوادث على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم تحرير محاضر ملحقة للمحاضر الأصلية وإحالتها إلى النيابة العامة.

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