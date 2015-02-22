ضبط سارقى 123 ألف جنيه وسجائر وكروت شحن من محل بطنطا

ألقى ضباط المباحث الجنائية، القبض على عاطلين مسجلين شقى خطر فتحا جدار محل سجائر بشارع سعيد التابع لقسم ثان طنطا، وسرقا منه 123ألف جنيه وشاشة عرض وكمية من السجائر وكروت الشحن.

كان مأمور قسم ثان طنطا تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ "السيد.ا.م" - 38سنة صاحب محل سجائر - باكتشافه وجود فتحة بأحد جدران متجره وسرقة 123ألف جنيه وشاشة عرض، وكمية من السجائر وكروت الشحن.

انتقل الرائد عمرو الحو رئيس مباحث قسم ثان طنطا إلى مكان البلاغ، وتبين له أن المتجر على مساحة (4 أمتار × 5 أمتار) والباب سليم ولا يوجد به آثارعنف مع وجود فتحة مساحتها (50 سم × 60 سم) بالجدار الداخلى الملاصق للمحل المجاور له (مغلق وخالٍ من الشواغل) ملك "محمود .م.ق" كما تبين حدوث تلفيات بقفل المتجر الأخير وعثر داخله على ( مطرقه - 2 أجنه - مسمار صلب ) يرجح استخدام الجناة لها فى ارتكاب الواقعة.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لفحص محل الواقعة لرفع البصمات وتحرر المحضر 4910 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2014، وبإخطار اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية تشكل فريق بحث برئاسة العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة المباحث الجنائى لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وفى وقت لاحق تلقى العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا إشارة من الملازم أول حسين زكريا الضابط بوحدة المباحث يفيد بأنه أثناء أداء خدمته بكمين دفره تم ضبط السيارة رقم 515718 ملاكى الغربية "مستأجرة" يستقلها كل من "ع.أ.ع" وشهرته "حمادة" 36سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 3 قضايا إخفاء مسروقات وسرقة سيارة، مقيم بمنطقة كفرة السجن - أول طنطا "أ.ح.ع" 35سنة عاطل (مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 19 قضية سرقات متنوعة - مخدرات - تعدى - معاكسة - سلاح أبيض) والمراقب بقسم أول طنطا فى القضية رقم 10701 جنايات القسم (سرقة بإكراه -5 سنوات مراقبة - هارب من المراقبة) مقيم بمنطقة ميدان ستوته بدائرة قسم أول طنطا وبتفتيش السيارة عصر بداخلها على (كمية كبيرة من السجائر وكروت الشحن - مبلغ 1960 جنيها - شاشة عرض) .

>تم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمين لمركز طنطا حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقات المتاجر وارتكبا واقعتين بالاشتراك وكلا من"م.م.م.أ 23سنة عاطل - مقيم بمنطقة كفرة السجن بدائرة قسم أول طنطا (هارب)، "س.م.أ- 28 سنة عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقات بالإكراه) ومراقب بقسم أول طنطا على ذمة القضية 187 لسنة 2005 "سرقة بالإكراه" ( 5 سنوات مراقبة وهارب) فتحرر لهما المحضر 5397 جنح مركز طنطا لسنة 2015 وباشرت معهما النيابة العامة التحقيقات وأمرت بضبط شريكيهما فى العصابة .