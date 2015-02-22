أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3عاطلين استولوا على سيارة أمين شرطة وسلاحه

توالى مباحث القليوبية جهودها للقبض على ٣ عاطلين قاموا بالاستيلاء على سيارة أمين شرطة بأمن بورسعيد وسلاحه الميرى أثناء سيره بمدينة الخانكة تحت تهديد السلاح، تم تحديد المتهمين وإعادة السيارة بعد تخلى الجناة عنها.

تلقى مأمور مركز الخانكة بلاغا من المدعو رجب أحمد أحمد مؤمن سن 36 أمين شرطة بقوات أمن بورسعيد ومقيم بدائرة قسم الخانكة أنه أثناء سيره بالسيارة رقم 172 ل ب ط وأمام كوبرى عزبة الخلايله – دائرة المركز انحرفت تجاهه سيارة ملاكى وترجل منها ثلاثة أشخاص يحملون الأسلحة النارية أجبروه على التوقف واستولوا على السيارة وسلاحه الميرى وفروا هاربين.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بالواقعة وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة ٣ عاطلين هم كل من "إكرامى ر" سن 36 عاطل وشقيقه "أحمد ر" سن 23 عاطل و"عبد الرحمن م" سن 22 عاطل من خلال تتبع خط سير هروب الجناة والملاحقات الأمنية لهم بالاستعانة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية قاموا بالتخلى عن السيارة وتم ضبطها بناحية عرب العيايدة طريق سرياقوس – دائرة المركز.

وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة والطبنجة المستولى عليها، تحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة.