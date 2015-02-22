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"جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانيين متهمين فى أعمال تخريبية

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"جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانيين متهمين فى أعمال تخريبية "جنايات سوهاج" تجدد حبس إخوانيين متهمين فى أعمال تخريبية
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد برئاسة المستشار محروس محمد على تجديد حبس المتهم "أحمد م خ"، من عناصر الإخوان 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كما قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد النبى كامل تجديد حبس المتهم "مدحت م" من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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