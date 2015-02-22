مصرع عاطل فى مشاجرة مع نجار أعلى صخرة الدويقة بمنشأة ناصر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على نجار لتخلصه من عاطل بعصا خشبية فى مشاجرة بينهما أعلى صخرة الدويقة بمنشأة ناصر، وأصيب القاتل وتم نقله لمستشفى الزهراء الجامعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة "حسين.ع.ج" 31 سنة عاطل، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم بمنطقة الدويقة، وعثر بجوار الجثة على عصا خشبية بها أثار دماء، وبسؤال شقيقته "صابرين" 53 سنة ربة منزل لم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وأسفرت جهود البحث إلى مشاهدة المجنى عليه و"مروة.س.م" وشهرتها "مروة ماسورة" 34 سنة بائعة متجولة، لدى صعودهما للمنطقة الجبلية أعلى منطقة العثور على الجثة، ثم لحق بهما "محمد.ص.م" 32 سنة نجار، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن المذكور محجوز بمستشفى الزهراء الجامعى إثر إصابته بكسر بالركبة اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، تعينت عليه الحراسة اللازمة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه فور علمه بتواجد المجنى عليه رفقة المذكورة بالمنطقة الجبلية، توجه لهما وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، حاول خلالها المجنى عليه التعدى عليه بعصا خشبية إلا أنه استخلصها منه وأحدث إصابته المنوه عنها بالرأس، وحال تدافعهما سقطا من أعلى المنطقة الجبلية ما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة المجنى عليه، وقد تم ضبط البائعة - شاهدة الواقعة - والتى أيدت ما سبق، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .