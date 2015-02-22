القبض على موظف بمدرسة يزور شهادات محو الأمية و"بونات البوتاجاز" بسوهاج

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم، عقب ورود معلومات لضباط القسم، أكدتها التحريات السرية مفادها مزاولة موظف بمدرسة مصنع سكر جرجا نشاط التزوير للمحررات الرسمية، خاصة شهادات محو الأمية وبونات أسطوانات البوتاجاز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يفيد بإلقاء القبض على موظف يقوم بأعمال التزوير.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد حسام حامد رئيس القسم والرائد محمود الشريف وكيل القسم، ضبط "غريب.أ.ع.إ" 59 عاما موظف بمدرسة مصانع سكر جرجا، ويقيم شارع الدهشانة دائرة قسم جرجا بمزاولة نشاط واسع فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالمحافظة، وأنه وراء ظاهرة انتشار شهادات محو الأمية المزورة، والتى انتشرت خلال الفترة الأخيرة وقيامه باصطناع خاتم شعار الجمهورية وخاتم الرقم الكودى لهذا الغرض واحتفاظه بهما داخل طيات ملابسه بصفة مستمرة.

كما توصلت التحريات إلى أن المذكور على موعد مع أحد عملائه على أحد المقاهى بدائرة قسم ثان سوهاج للاتفاق معه على اصطناع شهادة محو أمية مزورة له مقابل مبلغ مالى.

أعد كمين للمتهم وألقى القبض عليه وبحوزته عدد "3" أختام مقلدة عبارة عن "خاتم شعار الجمهورية - خاتم الرقم الكودى الخاص به خاتم تقرأ بصمته ممدوح عبيد ومجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى لعديد من المواطنين - عدد من كوبونات صرف أنابيب بوتاجاز مجانية يرجح أن تكون مقلدة"، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأختام المضبوطة بقصد استخدامها فى تزوير المحررات الرسمية، وأن صور بطاقات الرقم القومى خاصة بمجموعة من عملائه، ولم يبد سبباً لحيازته للكوبونات المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 748 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.