قاضى "أحداث سجن بورسعيد": لا تعقيب على قرار المحكمة بحبس المتهمين

قال المستشار محمد سعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات بورسعيد، إن المحكمة وضعت خطة لإجراءات المحاكمة، نظرا لظروفها الخاصة، ولا فرض عليها وأنها تسأل كل من سئلوا فى التحقيقات وهذا لا يعنى سير القضية فى اتجاه معين، وأكد أنه لن يرى سيديهات أو أسطوانات قبل إجراء معاينة للسجن من الداخل والخارج ولا مانع من سؤال الشهود مرة أخرى بعد مشاهدة الأسطوانات، ولكن أما فى ما يتعلق بأن الجيش تسلم السجن من 2011 فإن هذا سوف يتبين، وأن القانون سيسرى على رقاب الجميع، ومسألة حبس المتهمين قرار محكمة ولا تعقيب عليه.

جاء ذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة فى ثالث جلسات محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث سجن بورسعيد العمومى، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.