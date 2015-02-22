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الحكم فى الطعن على فصل 10 أعضاء من نادى القاهرة الجديدة 19 أبريل

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الحكم فى الطعن على فصل 10 أعضاء من نادى القاهرة الجديدة 19 أبريل الحكم فى الطعن على فصل 10 أعضاء من نادى القاهرة الجديدة 19 أبريل
قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من إبراهيم محمود يسرى، عضو نادى القاهرة الجديدة و٩ آخرين على قرار فصلهم من النادى للحكم بجلسة 19 أبريل المقبل.

وحمل الطعن رقم ٤٩٣٩ لسنة ٦٩ قضائية، ضد رئيس رئيس نادى القاهرة وآخرين، وطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من إدارة النادى بفصل المدعين من عضوية نادى القاهرة الجديدة.

وذكر الطعن أن نادى القاهرة الجديدة، برئاسة حسام خيرالله، قرر فصل إبراهيم يسرى، عضو النادى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، و٩ آخرين.

وقال الطعن، إن عضوة يسرى و٩ آخرين فى نادى القاهرة الجديدة كلفوا بها من قبل نحو 400 عضو من أعضاء النادى بتوقيعات رسمية فى اجتماع الجمعية العمومية غير مكتملة النصاب عام 2013، بهدف التواصل مع مجلس إدارة النادى لبحث الحالة المتدهورة للأنشطة به.

وأضاف الطعن أنه وصل للمدعين رسميًا مستندات من أعضاء سابقين من مجلس الإدارة بوجود شبهات فساد ومخالفات مالية، ولم يجدوا أى استجابة من مجلس الإدارة الحالى الذى يدير النادى كعزبة موروثة عن آبائهم، وذهبوا للوزير المختص وللجهات الإدارية ولجهات التحقيق والتى أثبتت المخالفات، إلا أنه تم التنكيل بهم وفصل عضويتهم، على حد قول صحيفة الدعوى.

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مصر 365