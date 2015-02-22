مصرع مسن إثر اشتعال النيران فى منزله بمركز أبو تشت بقنا

لفظ مُسن أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، بعد أن اشتعلت النيران فى منزله بمركز أبوتشت محافظة قنا.

فيما أفادت التحريات المبدئية قيام أبناء عمومته بإشعال النيران فى منزله، بسبب خلافات الجيرة.

وكانت تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، بمركز أبوتشت، يفيد مصرع "هارون أ د" "75 عامًا"، وأفادت التحريات المبدئية، قيام أبناء عمومته بإشعال النيران فى منزله، بسبب خلافات على الجيرة.

وتمكنت حملة أمنية برئاسة الرائد أحمد زكى، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب محمد عاطف، من ضبط 5 متهمين فى الواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لتتولى التحقيقات.