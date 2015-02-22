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الأمن العام يضبط 241 قطعة سلاح و117 تاجر مخدرات و5 عصابات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 241 قطعة سلاح و117 تاجر مخدرات و5 عصابات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 241 قطعة سلاح و117 تاجر مخدرات و5 عصابات خلال 24 ساعة
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 57 قطعة سلاح نارى عبارة عن 4 بندقية آلية و8 بندقية خرطوش و10 طبنجات و35 فرد محلى الصنع و180 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 164 قطعة سلاح أبيض .

كما تم ضبط 117 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 27,245 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 2,612 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 841 جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرامات أفيون و2881 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات فى ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 10 متهمين ارتكبوا 7 سرقة متنوعة وضبط 42 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و4 مراقبين هاربين وضبط 4 متهمين وبحوزتهم (4 قطع سلاح أبيض)، وضبط 374 دراجة بخارية مخالفة وضبط 8 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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مصر 365