زوجة فى دعوى تطالب بـ"الخلع": "جوزى شوهنى بمياه النار عشان غيران من أخوه"

أقامت "دارين.ح" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بـ" مصر الجديدة"، وطالبت فيها بالخلع من زوجها "فادى.خ" بعد أن تسبب فى تشويهها بمياه نار بسبب غيرته عليها من أخيه الصغير.

وقالت "دارين" فى دعوى الخلع التى أقامتها: "تزوجته منذ سنة و7 شهور كانوا بمثابة عذاب جهنم بالنسبة ليا ضرب وإهانة وطولة لسان بمجرد أنى أبص أو أبتسم من غير قصد وراجل معدى، كل حاجة ممنوعة كنت بخاف وبترعب منه ومن تصرفاته ولما بسمع صوته ببقى بترعش ليفهم أى تصرف منى غلط".

وأكملت "دارين": "استحملت ولكن وصل الأمر أنه يغير عليا من أخوه ويتهمنى أنى بحاول أخليه يعجب بيا وبحاول أوقع بينهم رغم أن ربنا يعلم إنى بتعامل معاه زى أخويا، وبعدها حصلت مشكلة بيننا وفضل يزعق وضربنى ونزل وجاب مياه نار ورماها عليا من غير ما أعمله حاجة عشان كدا لجأت للخلع مش الطلاق عشان أترحم من العذاب".