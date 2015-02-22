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حبس مسجلين قتلا عاطل من أجل التنافس على مضاجعة فتاة ليل بالدويقة

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حبس مسجلين قتلا عاطل من أجل التنافس على مضاجعة فتاة ليل بالدويقة حبس مسجلين قتلا عاطل من أجل التنافس على مضاجعة فتاة ليل بالدويقة
أمرت نيابة منشية ناصر بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق فى قيامهما بإلقاء عاطل من أعلى صخرة فى الدويقة لنشوب مشاجرة بينهم على التسابق لممارسة الجنس مع ساقطة فى غرفة بمنطقة الدويقة، وتم القبض على المتهمين والفتاة وإحالتهم للنيابة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما اتفق المجنى عليه "حسين" عاطل مع فتاة ليل على ممارسة الرذيلة داخل غرفته بجبال الدويقة، وعندما علم أصدقاؤه "شريف" و"محمد" مسجلا خطر بوجود فتاة داخل غرفته توجها له وحاولا خطف الفتاة منه، إلا أن المجنى عليه منعهما وحدثت مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه انتهت بإلقائه من أعلى صخرة الجبل على مسافة 50 مترا وسقط جثة هامدة، ثم اقتاد المتهمان الفتاة إلى الغرفة ومارسا معها الجنس، ولكن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهما، وأحالتهما لنيابة منشأة ناصر.

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مصر 365