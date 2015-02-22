اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على قسم كرداسة يوم 3 يوليو

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، القضية رقم 11010 لسنة 2013، جنايات كرداسة، الخاصة بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة، مساء يوم 3 يوليو العام الماضى.

والقضية تضم 23 متهمًا، من بينهم 15 محبوسا و8 هاربين، هم: عبد السلام محمد زكى بشندى "هارب"، محمد زكى بشندى "هارب"، نجاح محمد مبروك "محبوس"، محمد سعيد فرج "محبوس وصادر بحقه حكم بالإعدام، و"أشرف محمد على عيسى أبو حجازة "هارب"، محمد نصر الدين فرج الغزلانى "هارب وصادر بحقه حكم بالإعدام فى قضية قتل اللواء نبيل فراج"، نصر إبراهيم الغزلانى "محبوس"، عاطف شحات الجندى "هارب وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل اللواء نبيل فراج"، سعيد يوسف عبدالسلام "محبوس"، محمد على الصيفى "هارب"، مصطفى عبد المنعم يوسف الشناوى "محبوس"، عبد السلام فتحى عبد السلام "محبوس"، أمير محمد رضوان "محبوس"، عمرو عصفور عبد العزيز "محبوس"، علاء الدين محمد السيد "هارب"، جمال محمد إمبابى إسماعيل "محبوس وصادر قرار بإحالته للمفتى فى قضية مذبحة كرادسة، أحمد محمد القزاز "هارب وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل اللواء نبيل فراج، خالد محمد عبد الحميد عوض "محبوس"، على مهدى على "محبوس"، محمد جمال زيدان حسن "محبوس"، محمود أبو الحديد السيد "محبوس"، علاء ربيع معوض أحمد "محبوس وأُحيل للمفتى فى قضية مذبحة كرداسة" ومحمد حسنين الطيار "محبوس".

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص.