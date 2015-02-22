ضبط سيارتى نقل محملتين بـ10 أطنان دقيق مهرب أعلى الدائرى

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مصطفى درويش مدير المرور من ضبط سيارتين محملتين بـ10 أطنان من الدقيق المدعم المهرب أعلى الطريق الدائرى، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من ضباط المرور برئاسة المقدم أحمد راضى والرائد عادل سويدان اشتبهت فى سيارتين أعلى القوس الغربى للطريق الدائرى وفى الاتجاه القادم من الزراعى ومتجه إلى الصحراوى، وتحديدا فى الكيلو ٢٣، وبتفتيشهما تبين حملهما لـ١٠ أطنان من الدقيق المدعم، ولم يكن مع السائقين ما يثبت ملكية الدقيق وأقروا بتهريبه لإعادة بيعه بمعرفتهم، وتم ضبط الحمولة والسيارات المستخدمة فى التهريب والتحفظ على السائقين وتحرير المحضر اللازم.