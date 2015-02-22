تأجيل محاكمة 48 إخوانيًا إلى 26و27 أبريل القادم

أجلت محكمة جنايات دمياط فى حكمها الصدر مساء اليوم، السبت، نظر القضية رقم 146 جنايات قسم أول لسنة 2014 والمقيدة برقم671 لسنة 2014 كلى دمياط المتهم فيها سعد محمد عمارة، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، ومحامى حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة 26 إبريل المقبل لاستكمال المرافعة والنطق بالحكم.

كما أجلت المحكمة نظر القضية رقم 6640 جنايات قسم أول المتهم فيها عضوى بجماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 27 أبريل القادم، يواجه المتهمون فى القضيتين تهم الانضمام إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والاعتداء على المواطنين.